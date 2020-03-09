Турция заявила о нарушении перемирия Сирией

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9 марта 2020, 18:25 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Реджеп Эрдоган на скриншоте youtube-видео

Сирийская армия нарушает режим перемирия в Идлибе. Об этом сообщило турецкое агентство Анадолу.

О перемирии Эрдоган договорился с Путиным. На прошлой неделе президент Турции ездил в Москву. Там он встретился с Путиным. После долгих переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня в Идлибе.

«Уже к концу первого дня вступления в силу режима прекращения огня было зафиксировано 15 случаев его нарушения, в ходе которых сторонники дамасского режима выпустили более 50 снарядов», — сообщило агентство Анадолу: «Сторонники Асада совершили атаки в районах Маарат Алия, Фаттира, Кастун, Кан Сафра, Зияра, Ибзумо, Сфухин, Бара и Тукад на юге провинции Идлиб, а также в провинции Хама. Накануне артиллерия режима приблизительно в течение часа вела артиллерийский огонь по деревням Шухен, Фатире и Кефер Авид в Идлибе».

Переговоры в Москве прошли пятого марта. Режим перемирия начался в полночь на следующий день.