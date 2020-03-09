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Греческих военных обвинили в грабежах беженцев

, 15:46 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: агентство Анадолу

Греческих военных обвинили в грабежах беженцев
греческие военные разгоняют беженцев, которые проникают через границу на скриншоте youtube-видео

Греческие военные раздевают беженцев догола. Они отбирают у бедолаг деньги телефоны. Об этом сообщило турецкое агентство Анадолу.

Новость об ограблениях беженцев была подана между делом. Турецкие журналисты рассказали о патрулировании границы с Грецией. Его осуществляет спецназ Турции.

«Патрулирование продолжается круглосуточно с привлечением бронетехники», — сообщило агентство Анадолу, а потом рассказало о действиях греческой стороны: «Почти ежедневно против беженцев применяется слезоточивый газ и пластиковые пули.  За последние дни на границе были убиты нескольких беженцев. Нередки случаи, когда греческие военные раздевают догола беженцев, избивают, отбирают деньги и телефоны, а затем заставляют вернуться на турецкую территорию».

Накануне в Турции рассказали об ужасных пулях, которыми греческие силовики расстреливают беженцев, пытающихся проникнуть в Турцию. Они прикрепляют к пластиковым боеприпасам проволоку, чтобы усилить травмирующий эффект.

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