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В Чехии из-за коронавируса запретили посещения в больницах

, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Чехии из-за коронавируса запретили посещения в больницах
анализы, pixabay.com
В Чехии с понедельника запрещены посещения пациентов в больницах в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщил после заседания Совбеза республики премьер Андрей Бабиш.
 
Посещения в больницах было решено запретить, чтобы исключить возможность заражения коронавирусом находящихся в медучреждениях пациентов, среди которых есть лица пожилого возраста. Уточняется, что данное распоряжение не распространяется на роддома и детские отделения.
 
На сегодняшний день в Чехии зафиксированы 32 случая заболевания COVID-19.
ЕТ

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