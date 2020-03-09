В Чехии из-за коронавируса запретили посещения в больницах

Посещения в больницах было решено запретить, чтобы исключить возможность заражения коронавирусом находящихся в медучреждениях пациентов, среди которых есть лица пожилого возраста. Уточняется, что данное распоряжение не распространяется на роддома и детские отделения.

На сегодняшний день в Чехии зафиксированы 32 случая заболевания COVID-19