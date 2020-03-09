Число заразившихся коронавирусом нового типа в Германии за сутки возросло на 265

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Германии за сутки выросло на 265. Таким образом, в настоящий момент число заболевших составляет 1112 человек.

Научно-исследовательский Институт имени Роберта Коха (RKI) в своей ежедневной сводке отмечает, что больше всего зараженных зафиксировано в западной федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия – 484 человека. В Баварии выявлено 256 инфицированных, в Баден - Вюртемберге – 199.

Случаи заражения зафиксированы в 15 землях из 16.

Напомним, глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан ранее говорил, что пик распространения коронавируса в стране еще не пройден.