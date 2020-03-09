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Число заразившихся коронавирусом нового типа в Германии за сутки возросло на 265

, 11:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Число заразившихся коронавирусом нового типа в Германии за сутки возросло на 265
таблетки, градусник, pixabay.com

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Германии за сутки выросло на 265. Таким образом, в настоящий момент число заболевших составляет 1112 человек. 

Научно-исследовательский Институт имени Роберта Коха (RKI) в своей ежедневной сводке отмечает, что больше всего зараженных зафиксировано в западной федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия – 484 человека. В Баварии выявлено 256 инфицированных, в Баден - Вюртемберге – 199.

Случаи заражения зафиксированы в 15 землях из 16.

Напомним, глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан ранее говорил, что пик распространения коронавируса в стране еще не пройден.

ЕТ

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