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Землетрясение зафиксировано у берегов Калифорнии

, 08:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Землетрясение зафиксировано у берегов Калифорнии
трещины, pixabay.com

В минувшее воскресенье, 8 марта, у берегов американского штата Калифорния было зафиксировано землетрясение. Согласно последней информации сейсмологов, магнитуда подземных толчков составила 5,9 балла.

Специалисты Геологической службы Соединенных Штатов Америки уточнили, что очаг землетрясения залегал на глубине 2,2 километра.

К настоящему моменту сообщений о пострадавших или жертвах в результате подземных толчков в средства массовой информации не поступало. Данными о разрушениях журналисты также пока не располагают.

ЕТ

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