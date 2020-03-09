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В Китае обрушилась гостиница, где содержались больные коронавирусом

, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

В Китае обрушилась гостиница, где содержались больные коронавирусом
обломки, pixabay.com

В Китае рухнула гостиница, в которой временно содержались зараженные коронавирусом нового типа. Согласно последней информации, под завалами здания в настоящий момент остаются 22 человека.

Речь идет о гостинице в городе Цюаньчжоу. На месте случившегося в настоящий момент продолжается поисково-спасательная операция. Спасателям удалось живыми извлечь из-под обломков 39 человек, кроме того, было найдено десять тел. 

В общей сложности в момент обрушения в здании находился 71 человек. В операции принимают участие более тысячи спасателей, сотрудников полиции и пожарных.

ЕТ

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