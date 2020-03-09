В Китае обрушилась гостиница, где содержались больные коронавирусом

В Китае рухнула гостиница, в которой временно содержались зараженные коронавирусом нового типа. Согласно последней информации, под завалами здания в настоящий момент остаются 22 человека.
Речь идет о гостинице в городе Цюаньчжоу. На месте случившегося в настоящий момент продолжается поисково-спасательная операция. Спасателям удалось живыми извлечь из-под обломков 39 человек, кроме того, было найдено десять тел.
В общей сложности в момент обрушения в здании находился 71 человек. В операции принимают участие более тысячи спасателей, сотрудников полиции и пожарных.