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В Ижевске в строящемся доме обрушился лестничный марш

, 15:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Ижевске в строящемся доме обрушился лестничный марш
завалы, pixabay.com

В строящемся доме в Ижевске обрушился в понедельник, 24 февраля, лестничный марш. Согласно последней информации Главного управления МЧС России по Удмуртии, под завалами оказались два человека.

Одного человека удалось извлечь, сейчас он осматривается бригадой "скорой помощи". Согласно данным ведомства, на месте продолжаются аварийно-спасательные работы, второго человека ищут.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Удмуртии в свою очередь утверждают, что к настоящему моменту второй пострадавший также извлечен из-под завалов. На месте случившегося сейчас работают 22 человека личного состава МЧС и восемь единиц техники.

 
ЕТ

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