Участок дороги обрушился в Сочи из-за оползня

В селе Верхняя Пластунка в Сочи из-за оползня обрушился участок дороги. Согласно последней информации местных властей, движение транспорта на аварийном участке полотна временно ограничили.

Уточняется, что дорога в селе Верхняя Пластунка, где случилось происшествие, ведет к четырем садоводческим товариществам: "Озерное", "Родник-1", "Водоканал", а также "Ампер". Она на балансе муниципалитета не стоит.