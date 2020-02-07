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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Участок дороги обрушился в Сочи из-за оползня

, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Участок дороги обрушился в Сочи из-за оползня
горы, pixabay.com
В селе Верхняя Пластунка в Сочи из-за оползня обрушился участок дороги. Согласно последней информации местных властей, движение транспорта на аварийном участке полотна временно ограничили.
 
Уточняется, что дорога в селе Верхняя Пластунка, где случилось происшествие, ведет к четырем садоводческим товариществам: "Озерное", "Родник-1", "Водоканал", а также "Ампер". Она на балансе муниципалитета не стоит.
 
Власти уточняют, что год назад председатели садоводческих товариществ, несмотря на предупреждения специалистов, приняли решение расширить дорогу за счет отвала грунта. Не исключено, что именно это и стало причиной схода оползня. Данных о пострадавших не поступало.
ЕТ

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