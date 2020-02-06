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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Сочи: оползень и лавина сошли в результате ливней

, 18:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Сочи: оползень и лавина сошли в результате ливней
фото: pixabey

Сильные дожди и ветер стали причиной оползня и лавины в Сочи. В городе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе города. 

В течение последних двух дней в Сочи идут сильнейшие ливни, за двое суток выпало более месячной нормы осадков. В реках Псезуапсе, Марьино, Аше, Хаджико, Шахе, Солохаул и Западный Дагомыс уровень воды поднялся до опасных отметок. Сейчас вода немного ушла, ситуация с уровнем воды постоянно мониторится.

В Лазаревском, Хостинском и Центральном районах города зафиксированы подтопления и падение деревьев. В Красной Поляне выпало 70 миллиметров осадков, в результате чего в горах сошла лавина. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. 

СЕ

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