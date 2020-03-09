В Индии у трехлетнего ребенка диагностировали коронавирус нового типа

У трехлетнего ребенка в индийском штате Керала диагностирован коронавирус нового типа. Согласно последней информации журналистов, маленький мальчик вместе с семьей недавно побывал в Италии.

Подчеркивается, что новый случай заражения стал 41-м на территории Индии. Ранее трое заболевших выздоровели и были выписаны из больниц.