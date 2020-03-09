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В Индии у трехлетнего ребенка диагностировали коронавирус нового типа

, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Индии у трехлетнего ребенка диагностировали коронавирус нового типа
лекарства, pixabay.com
У трехлетнего ребенка в индийском штате Керала диагностирован коронавирус нового типа. Согласно последней информации журналистов, маленький мальчик вместе с семьей недавно побывал в Италии.
 
Подчеркивается, что новый случай заражения стал 41-м на территории Индии. Ранее трое заболевших выздоровели и были выписаны из больниц.
 
Отмечается, что теплосканеры в аэропорту показали, что у ребенка повышенная температура, после чего его с родственниками направили в карантин. Сегодня медики получили результаты анализов, которые подтвердили наличие у мальчика коронавируса.
ЕТ

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