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Премьер-министр Италии ввел ограничения на севере страны из-за коронавируса

, 08:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Премьер-министр Италии ввел ограничения на севере страны из-за коронавируса
Фото: pixabay.com

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который ограничивает въезд и выезд, а также перемещение граждан по территории Ломбардии и 14 провинций из-за вспышки коронавирусной инфекции.

В документ входят территории, где выявлено наибольшее количество заражённых, – северная область Ломбардии и провинции в области Винето (включая Венецию), Эмилия-Романья, Марке и Пьемонт.

Кроме того, выезд и въезд граждан возможен только при экстренных обстоятельствах. Декрет также коснулся полноценной работы музеев, театров, галерей и других спортивных и развлекательных учреждений.

Известно, что общее число зараженных в Италии составляет до 5,8 тысячи человек, среди них 223 летальных исхода. 

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