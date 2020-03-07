В Италии у лидера правящей партии подтвердился коронавирус COVID - 19

Стало известно, что лидер входящей в правящую коалицию Демократической партии Италии Никола Дзингаретти заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Дзингаретти рассказал: он сдал положительный тест на COVID - 19, чувствует себя хорошо. Однако политик должен оставаться дома в ближайшие дни, где будет продолжать работу.
Ранее американские власти официально подтвердили нахождение четверых граждан России на борту круизного лайнера Grand Princess («Гранд Принцесс»), который из-за коронавируса нового типа поставлен на карантин у берегов Калифорнии.