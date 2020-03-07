В ДНР сообщили об обстрелах украинскими силовиками Горловки и Донецка

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7 марта 2020, 22:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Сергей Среда

В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в субботу, 7 марта, сообщили о обстрелах украинскими силовиками поселка Зайцево на окраине подконтрольной ДНР Горловки.

По данным ДНР, выпущено семь мин калибра 120 миллиметров. В результате обстрела один дом получил повреждения.

Также украинские военные стреляли по направлению Марьинка - Донецк, находящегося под контролем Киева. Выпущено пять мин калибра 82 миллиметра.



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