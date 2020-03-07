Во Франции подтвержден еще один случай заражения коронавирусом среди депутатов

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7 марта 2020, 20:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Стало известно, что еще один депутат национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Франции заражен новым типом коронавируса. Ранее медики подтвердили заражение у депутата национальной ассамблеи, представляющего партию "Республиканцы" от региона Эльзас и у работника парламентского буфета.

Сейчас парламентарий госпитализирован. Подробности о состоянии его здоровья пока не сообщаются. Также проводится проверка еще пяти случаев с подозрением на COVID – 19 среди депутатов.

Организаторы чемпионата мира по хоккею с мячом не планируют его отменять из-за вспышки коронавируса.