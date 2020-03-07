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Во Франции подтвержден еще один случай заражения коронавирусом среди депутатов

, 20:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Во Франции подтвержден еще один случай заражения коронавирусом среди депутатов

Стало известно, что еще один депутат национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Франции заражен новым типом коронавируса. Ранее медики подтвердили заражение у депутата национальной ассамблеи, представляющего партию "Республиканцы" от региона Эльзас и у  работника парламентского буфета.

Сейчас парламентарий госпитализирован. Подробности о состоянии его здоровья пока не сообщаются. Также проводится проверка еще пяти случаев с подозрением на COVID – 19 среди депутатов.

Организаторы чемпионата мира по хоккею с мячом не планируют его отменять из-за вспышки коронавируса.

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