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ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске не будет отменен из-за коронавируса

, 16:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске не будет отменен из-за коронавируса
pixabay.com

Организаторы чемпионата мира по хоккею с мячом не планируют его отменять из-за вспышки коронавируса. Член исполкома Федерации хоккея с мячом России Николай Валуев сообщил, что подготовка к турниру проходит в рабочем режиме

Известно: сборная Китая уже отказалась от участия в соревнованиях в группе B.

«Я не слышал о решениях или даже попытках как-то отменить чемпионат мира, такого не было, все в рабочем порядке", - сказал Николай.

Также он рассказал, что в Иркутске уже назначены открытие и закрытие мероприятия. 

Лидер входящей в правящую коалицию Демократической партии Италии Никола Дзингаретти заразился коронавирусом нового типа. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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