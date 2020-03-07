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В Швейцарии число зараженных коронавирусом выросло до 228

, 15:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Швейцарии число зараженных коронавирусом выросло до 228
pixabay.com

По данным местного Министерства здравоохранения, число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Швейцарии достигло отметки 228. На 7 марта зафиксировано 264 положительных результата теста на заболевание.

Кроме того, 36 результатов все еще проходят повторную проверку после первого положительного исследования. 

Сейчас число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи.

Ранее сын главы Национального центра по контролю заболеваний минздрава Грузии Николоз Гамкрелидзе сообщил, что заразился коронавирусом нового типа. Он ранее контактировал с заболевшим человеком.

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