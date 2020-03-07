В Швейцарии число зараженных коронавирусом выросло до 228

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7 марта 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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По данным местного Министерства здравоохранения, число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Швейцарии достигло отметки 228. На 7 марта зафиксировано 264 положительных результата теста на заболевание.

Кроме того, 36 результатов все еще проходят повторную проверку после первого положительного исследования.

Сейчас число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи.

Ранее сын главы Национального центра по контролю заболеваний минздрава Грузии Николоз Гамкрелидзе сообщил, что заразился коронавирусом нового типа. Он ранее контактировал с заболевшим человеком.