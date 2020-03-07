Зеленский предположил, сколько украинцы могут прождать вступления в ЕС

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7 марта 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой пообещать украинцам, что страну примут в ЕС. По его словам, гражданам рано или поздно надоест этого ждать.

«Мы должны дать людям уверенность в том, что ЕС ждет Украину. Люди на самом деле не верят словам. Вернее, так: они верят словам лишь какое-то время. Затем им нужны действия», - заявил Зеленский.

Зеленский высказал мнение, что жители Украины не станут ждать бесконечно и через 20 лет могут потерять надежду на вступление в Евросоюз. Президент сравнил страну с гостями, которые ждут возможности попасть на вечеринку, которая уже закончилась.