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СМИ: депутат иранского парламента скончалась от коронавируса

, 13:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

СМИ: депутат иранского парламента скончалась от коронавируса
больничная палата, pixabay.com

Утром в субботу, 7 марта, в СМИ появилась информация о том, что депутат Меджлиса (парламента) Ирана Фатеме Рахбар скончалась от заболевания, вызванного новым типом коронавируса.

Согласно последним данным, депутат умерла сегодня в одной из клиник столицы Ирана Тегерана.

Напомним, за пределами Китая больше всего заразившихся коронавирусом зафиксировано в Южной Корее, Иране и Италии. Сотрудники Всемирной организации здравоохранения призвали не рассчитывать на то, что распространение инфекции прекратится к лету.

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