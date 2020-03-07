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ВОЗ: если коронавирус исчезнет к лету, это станет подарком судьбы

, 07:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

ВОЗ: если коронавирус исчезнет к лету, это станет подарком судьбы
пробирки, pixabay.com
Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан призвал жителей планеты не надеяться на исчезновение коронавируса нового типа к лету.
 
Райан отметил, что если это произойдет, то это станет настоящим подарком судьбы, однако в настоящий момент у ВОЗ нет оснований предполагать, что коронавирус перестанет распространяться в ближайшие месяцы.
 
Сотрудник организации заметил, что следует бороться с вирусом в настоящий момент и не надеяться на то, что он сам по себе пройдет.
ЕТ

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