ВОЗ: если коронавирус исчезнет к лету, это станет подарком судьбы

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан призвал жителей планеты не надеяться на исчезновение коронавируса нового типа к лету.

Райан отметил, что если это произойдет, то это станет настоящим подарком судьбы, однако в настоящий момент у ВОЗ нет оснований предполагать, что коронавирус перестанет распространяться в ближайшие месяцы.