Количество заболевших коронавирусом в Германии выросло до 684

В Германии количество заразившихся коронавирусом нового типа увеличилось до 684. Соответствующую информацию предоставили в институте Роберта Коха, который ведет статистику заболевания по стране.

Так, общее число заболевших за сутки увеличилось на 150 человек – вчера утром в институте заявили о 534 зараженных.