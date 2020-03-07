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Количество заболевших коронавирусом в Германии выросло до 684

, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество заболевших коронавирусом в Германии выросло до 684
Берлин, pixabay.com
В Германии количество заразившихся коронавирусом нового типа увеличилось до 684. Соответствующую информацию предоставили в институте Роберта Коха, который ведет статистику заболевания по стране.
 
Так, общее число заболевших за сутки увеличилось на 150 человек – вчера утром в институте заявили о 534 зараженных.
 
Уточняется, что чаще всего коронавирусная инфекция проявляется в западной части ФРГ. В земле Северный Рейн-Вестфалия инфицированы сейчас 346 человек. В Баварии заболели 117 человек, в Баден-Вюртемберге – 116 граждан, в Берлине – 24, в Нижней Саксонии – 19, а в Гессене и Гамбурге – 16 и 12 соответственно. Отдельные случаи выявлены в других землях.
ЕТ

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