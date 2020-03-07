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СМИ сообщают, что высокопоставленный представитель иранского КСИР погиб в Сирии

, 12:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

СМИ сообщают, что высокопоставленный представитель иранского КСИР погиб в Сирии
война в Сирии, Stringer/Xinhua

В СМИ в субботу появилась информация о том, что в Сирии погиб высокопоставленный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Подчеркивается, что погибшим является Фархад Дабириян.

Подробностей гибели военного, который ранее занимал пост командующего КСИР в Пальмире, к настоящему моменту не поступало.

Напомним, власти Исламской Республики Иран поддерживают правительство сирийского лидера Башара Асада с начала вооруженного конфликта в САР в 2011 году. Согласно официальной версии, иранские военнослужащие присутствуют на территории страны исключительно как военные советники.

ЕТ

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