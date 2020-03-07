Больницы скорой помощи в Австрии отменяют плановые операции из-за дефицита масок

Больницы скорой медицинской помощи Фонда всеобщего страхования от несчастных случаев Австрии отменяют плановые операции в связи с нехваткой медицинских масок, перчаток и средств дезинфекции.

Подчеркивается, что в настоящий момент в приоритете останется обслуживание людей, которые пострадали при несчастных случаях. Эта связано с тем, что из-за постоянного увеличения случаев заражения нового типа коронавируса и случаев подозрения на заражение в клиниках в настоящий момент зафиксирована нехватка защитных масок, стерильных перчаток и дезинфицирующих препаратов. Дело в том, что все вышеуказанные материалы поставлялись в основном из КНР, а страна прекратила экспортные поставки из-за личных потребностей.