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Больницы скорой помощи в Австрии отменяют плановые операции из-за дефицита масок

, 12:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Больницы скорой помощи в Австрии отменяют плановые операции из-за дефицита масок
операция, pixabay.com

Больницы скорой медицинской помощи Фонда всеобщего страхования от несчастных случаев Австрии отменяют плановые операции в связи с нехваткой медицинских масок, перчаток и средств дезинфекции.

Подчеркивается, что в настоящий момент в приоритете останется обслуживание людей, которые пострадали при несчастных случаях. Эта связано с тем, что из-за постоянного увеличения случаев заражения нового типа коронавируса и случаев подозрения на заражение в клиниках в настоящий момент зафиксирована нехватка защитных масок, стерильных перчаток и дезинфицирующих препаратов. Дело в том, что все вышеуказанные материалы поставлялись в основном из КНР, а страна прекратила экспортные поставки из-за личных потребностей.

Напомним, в Австрии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом составило 55.

 
ЕТ

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