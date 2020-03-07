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Россия и Мексика могут выйти на безвизовый режим

, 11:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Россия и Мексика могут выйти на безвизовый режим
Фото: pixabay.com

Посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено рассказала, что между странами действительно прорабатывается вопрос безвизового соглашения, однако нужно согласовать множество технических деталей.

«Процесс о возможном соглашении между странами начался уже давно. Мы много обсуждали эту тему. Вопрос в том, что нам нужно найти техническое решение. Наши законодательства отличаются и нам нужно понять, как их согласовать, чтобы продвинуться в этом вопросе», - заявила Морено. При этом она подчеркнула, что на решение вопроса может уйти много времени, поскольку он требует оценки в различных инстанциях.

АБ

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