В Мексике на границе с США произошло землетрясение

В субботу, 7 марта, северо-западе Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,5. Согласно последним данным специалистов, подземные толчки ощущались неподалеку от границы с Соединенными Штатами.

Сотрудники Геологической службы США уточнили, что землетрясение было зафиксировано в 03.52 по времени UTC (06.52 по Москве).