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В Мексике на границе с США произошло землетрясение

, 09:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Мексике на границе с США произошло землетрясение
кирпичная стена, pixabay.com
В субботу, 7 марта, северо-западе Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,5. Согласно последним данным специалистов, подземные толчки ощущались неподалеку от границы с Соединенными Штатами.
 
Сотрудники Геологической  службы США уточнили, что землетрясение было зафиксировано в 03.52 по времени UTC (06.52 по Москве).
 
Эпицентр подземных толчков находился в 4 километрах к северо-западу от населенного пункта Альберто Овьедо Мота, который расположен в штате Нижняя Калифорния. Очаг залегал на глубине около 32 километров. Данных о жертвах и разрушениях к настоящему моменту нет.
ЕТ

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