//В мире 13+
В Мексике на границе с США произошло землетрясение
7 марта 2020, 09:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//В мире 13+
7 марта 2020, 09:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Алексей Надёжин
Виктор Мартынюк
Ульяна Меньшикова
Елена Середа
Владимир Зыков
Илья Голубев
Обозначены предполагаемые первые цели Вооруженных сил Турции в случае военного конфликта с Российской Федерацией. Об этом рассказывается в материале, который появился…
Политика
По итогам закрытых консультаций Совбеза постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что сообщил коллегам о договоренностях по Сирии, к которым пришли в ходе переговоров президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган в Москве.
В Германии местные СМИ заявили, что по итогам переговоров президента Турции Реджепа Эрдогана с его российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле Россия добилась всех желаемых целей. Известно, что главы обеих стран 5 марта обсуждали урегулирование…
В Германии местные СМИ заявили, что по итогам переговоров президента Турции Реджепа Эрдогана с его российским коллегой…
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Во Франции местные СМИ негативно отреагировали на соглашение о прекращении огня в Сирии по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с его…
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Россию в будущем ждет «золотая эпоха». Соответствующее предсказание сделал в 2011 году латвийский пастор Юрий Кравалис, говорится в материале, который…
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Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал, что в течение нескольких лет в России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие. Это объясняется обновлением…
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В субботу, 7 марта, температура воздуха в Москве может побить рекорд для этого дня. Соответствующую информацию предоставил сегодня утром ведущий сотрудник центра погоды…
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Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов считает, что заседание Совбеза ООН, созванное…
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В субботу, 7 марта, северо-западе Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,5. Согласно последним данным специалистов, подземные толчки ощущались неподалеку от границы…
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В субботу, 7 марта, состоится запуск первого рельсового автобуса, курсирующего между Керчью и Анапой. Путь следования транспорта проходит через Крымский мост, рассказал…
Директор департамента операций на финансовых рынках МТС Банка Глеб Сорокин сообщил, что при жестком сценарии распространения коронавирусной инфекции нового типа рубль…
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Спустя более чем 20 лет после скандального романа со стажеркой экс-президент Соединённых Штатов Билл Клинтон раскрыл подробности своих отношений с Моникой Левински.
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До лета осталось всего ничего, а вы еще не в форме? Пытаетесь сесть на строгую диету и смотреть, чтобы в продуктах было как можно меньше жиров? Вы молодец, но надо…
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В пятницу, 6 марта, в подмосковных Химках на улице Репина, дом 6, произошел крупный пожар в трёхэтажном здании детской школы по боксу. Отмечается, что здание загорелось…
Президент Российской Федерации Владимир Путин признался, как относится к своей должности. По словам главы государства, он воспринимает президентский пост не как работу…
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В последнее время все только и говорят о неудачах в работе старого правительства Дмитрия Медведева. И это действительно правда, ведь неудач и просчётов настолько много…
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