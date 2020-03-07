В Крыму заявили, что заседание Совбеза ООН по полуострову напоминало шабаш

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов считает, что заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу, напоминало шабаш.

Накануне в Совете безопасности СБ ООН прошло заседание по "формуле Аррии". Подобные встречи напрямую не относятся к мероприятиям СБ и являются консультациями, на которые могут приглашать не только сотрудников дипмиссий, но также представителей неправительственных организаций.

Заседание, которое было посвящено вопросу прав человека в Крыму , организовали постпредства Бельгии, Франции, Эстонии, Германии, Великобритании, США в сотрудничестве с миссией Украины в Организации Объединенных Наций. В рамках мероприятия Россию вновь обвинили в "оккупации" полуострова.



Александр Молохов заявил, что в Нью-Йорке прошел "пропагандистский шабаш", который выглядел весьма "неубедительно".