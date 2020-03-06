Сенатор от Крыма посоветовал Киеву, на что потратить деньги

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6 марта 2020, 22:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: Википедия

Член комитета Совфеда по международным дела Сергей Цеков посоветовал Киеву, на что они могут потратить деньги, на которые планируют «пробиваться» к крымчанам через телевидение.

Ранее депутат Рады Евгений Кравчук предложил проводить идеологическую обработку жителей Крыма и Донбасса при помощи телевидения. В ответ на это Цеков напомнил, что подобной «обработкой» украинские власти занимались и в 2014 году в Крыму, однако это не помешало жителям полуострова решить присоединиться к России.

«Совершенно примитивное представление. Это пустая трата бюджетных денег Украины. Лучше бы они эти деньги направили на помощь малоимущим Донбасса, пенсионерам, инвалидам, о которых они, в частности, забыли», - заявил сенатор.