Билл Клинтон рассказал подробности о романе с Моникой Левински

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7 марта 2020, 07:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Спустя более чем 20 лет после скандального романа со стажеркой экс-президент Соединённых Штатов Билл Клинтон раскрыл подробности своих отношений с Моникой Левински.

Клинтон рассказал о случившемся в документальном фильме о своей супруге Хиллари. Бывший глава США признался, что отношения с 22-летней стажеркой помогали ему «снять нагрузку», накопившуюся из-за президентствования. Он отметил, что таким образом долгие годы «справлялся со своими проблемами».

Супруга Билла Хиллари Клинтон призналась, что известие об измене мужа стало для нее ударом. Она отметила, что сохранить семью помогла дочь Челси.