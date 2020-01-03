Клинтон стала ректором британского университета

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3 января 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: коммюнике университета Квинс

Хиллари Клинтон на фото пресс-службы университета Квинс

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон назначена на должность ректора университета Квинс. Он находится в Белфасте. Это столица Северной Ирландии.

Хиллари Клинтон стала одиннадцатым по счету ректором университета. Кроме того, она первая женщина, которая возглавила учебное заведение. Об этом написано в официальном сообщении на сайте университета.

«Для меня большая честь стать ректором Королевского университета», — пояснила Хиллари Клинтон, комментируя свое назначение: «Университет известен на международном уровне своими исследованиями и влиянием».

Согласно уставу университета Квинс, ректор выполняет три роли. На главу униерситета возложены церемониальные обязанности. Кроме того, он является советником вице-ректора, а также занимается внешними связями университета.