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Коронавирус добрался еще до трех стран

, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус добрался еще до трех стран
Фото: Pixabay

Случаи коронавируса впервые зарегистрированы в Боснии и Герцеговине, Палестине и ЮАР. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

В Боснию и Герцеговину двое заболевших приехали из Италии, в Палестине коронавирус обнаружили у четырех работников местной гостиницы, в Южно-Африканскую республику коронавирус также проник из Италии.

По данным ведомства, общее число заболевших в мире по состоянию на 6 марта составляет 98 113 подтверждённых случаев. В 82 странах мира, за исключением Китайской Народной Республики, зарегистрировано 17 403 случая. Таким образом, вне Поднебесной число заболевших коронавирусом выросло на 2593.

Ранее сообщалось, что в Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

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