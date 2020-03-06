В Ватикане выявлен первый случай заболевания коронавирусом

Сегодня стало известно, что в Ватикане выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию в пятницу предоставили сотрудники пресс-службы Святого Престола.
По словам главы службы печати Ватикана Маттео Бруни, сегодня была прервана работа амбулатории Дирекции здравоохранения и гигиены государства с целью проведения санитарной обработки помещений. Это случилось после того, как накануне у одного из пациентов был выявлен коронавирус.
Данных о личности и состоянии заболевшего пока не поступало.