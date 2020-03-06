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В Ватикане выявлен первый случай заболевания коронавирусом

, 12:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Ватикане выявлен первый случай заболевания коронавирусом
Ватикан, pixabay.com

Сегодня стало известно, что в Ватикане выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию в пятницу предоставили сотрудники пресс-службы Святого Престола.

По словам главы службы печати Ватикана Маттео Бруни, сегодня была прервана работа амбулатории Дирекции здравоохранения и гигиены государства с целью проведения санитарной обработки помещений. Это случилось после того, как накануне у одного из пациентов был выявлен коронавирус.

Данных о личности и состоянии заболевшего пока не поступало.

ЕТ

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