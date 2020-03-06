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В Испании возросло число жертв коронавируса

, 11:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Испании возросло число жертв коронавируса
коронавирус в Испании, Davide Di Lalla/Keystone Press Agency
В Испании увеличилось количество жертв коронавируса нового типа. Власти автономного сообщества Мадрид в пятницу, 6 марта, сообщили, что к настоящему моменту от заболевания скончались 4 человека.
 
Четвертой жертвой коронавируса на территории Испании стала женщина, которая жила в доме престарелых в городе Вальдеморо. Известно, что заболевание было выявлено еще у 20 человек, 16 из которых являются работниками и клиентами дома престарелых. В реанимацию были помещены четверо зараженных.
 
Сотрудники Минздрава Испании накануне сообщили, что количество подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в стране превысило 260.
ЕТ

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