В Испании возросло число жертв коронавируса

В Испании увеличилось количество жертв коронавируса нового типа. Власти автономного сообщества Мадрид в пятницу, 6 марта, сообщили, что к настоящему моменту от заболевания скончались 4 человека.

Четвертой жертвой коронавируса на территории Испании стала женщина, которая жила в доме престарелых в городе Вальдеморо. Известно, что заболевание было выявлено еще у 20 человек, 16 из которых являются работниками и клиентами дома престарелых. В реанимацию были помещены четверо зараженных.