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Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Камеруне

, 12:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Камеруне
анализ, pixabay.com

В пятницу, 6 марта, стало известно, что в Камеруне зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Соответствующие данные ранее сегодня предоставили местные средства массовой информации.

К настоящему моменту не сообщается, какого пола заболевший человек, а также не уточняется, в каком он находится состоянии.

Сегодня стало известно, что первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Ватикане. Информации о пациенте также не поступало. Уточняется, что в медучреждении, где находится заболевший, проводится санитарная обработка.

ЕТ

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