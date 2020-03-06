Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Камеруне

В пятницу, 6 марта, стало известно, что в Камеруне зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Соответствующие данные ранее сегодня предоставили местные средства массовой информации.
К настоящему моменту не сообщается, какого пола заболевший человек, а также не уточняется, в каком он находится состоянии.
Сегодня стало известно, что первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Ватикане. Информации о пациенте также не поступало. Уточняется, что в медучреждении, где находится заболевший, проводится санитарная обработка.