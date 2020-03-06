Захарова опровергла информацию СМИ о

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в пятницу, 6 марта, опровергла заявления о "вмешательстве" России в выборы на территории Боливии.

В МИД уточнили, что в Боливии в настоящий момент распространяется большое количество недостоверной информации о России. Захарова заметила, что нет никаких доказательств " вмешательства " РФ в выборы на боливийской территории. Она добавила, что поссорить Россию с народом Боливии не удастся.

Дипломат подчеркнула, что российские граждане испытывают к боливийцам добрые и искренние чувства дружбы и уважения.