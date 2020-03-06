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Захарова опровергла информацию СМИ о "вмешательстве" России в выборы в Боливии

, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Захарова опровергла информацию СМИ о
флаг Боливии, pixabay.com
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в пятницу, 6 марта, опровергла заявления о "вмешательстве" России в выборы на территории Боливии. 
 
В МИД уточнили, что в Боливии в настоящий момент распространяется большое количество недостоверной информации о России. Захарова заметила, что нет никаких доказательств "вмешательства" РФ в выборы на боливийской территории. Она добавила, что поссорить Россию с народом Боливии не удастся.
 
Дипломат подчеркнула, что российские граждане испытывают к боливийцам добрые и искренние чувства дружбы и уважения.
ЕТ

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