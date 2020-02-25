В Кремле отреагировали на обвинения во

Во вторник в Кремле отреагировали на обвинения США в "российском вмешательстве" в предстоящие в этом году выборы президента страны. Мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в Соединенных Штатах с "регулярной маниакальностью" появляются голословные обвинения России во "вмешательстве" в выборы. В Кремле подчеркнули, что ничего подобного никогда не было и нет сейчас.