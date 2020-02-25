//В мире 13+
В Кремле отреагировали на обвинения во "вмешательстве" в выборы в США
25 февраля 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//В мире 13+
25 февраля 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Ульяна Меньшикова
Елена Середа
Виктор Мартынюк
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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков во вторник сообщил журналистам, что пока никаких решений по срокам голосования по поправкам в Конституцию…
Во вторник в Кремле отреагировали на обвинения США в "российском вмешательстве" в предстоящие в этом году выборы президента страны. Мнение высказал пресс-секретарь…
Александр Реймер вышел по УДО только со второй попытки – в мае 2019 года в суд уже подавалось прошение о его условно-досрочном освобождении, однако тогда в удовлетворении…
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Условия и требования для получения прямой господдержки фермерам нужно свести к минимуму, а большую часть расходов по госпрограммам должно взять на себя государство.
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