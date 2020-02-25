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В Кремле отреагировали на обвинения во "вмешательстве" в выборы в США

, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Кремле отреагировали на обвинения во
Кремль, pixabay.com
Во вторник в Кремле отреагировали на обвинения США в "российском вмешательстве" в предстоящие в этом году выборы президента страны. Мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
 
По словам Пескова, в Соединенных Штатах с "регулярной маниакальностью" появляются голословные обвинения России во "вмешательстве" в выборы. В Кремле подчеркнули, что ничего подобного никогда не было и нет сейчас.
 
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина сегодня уточнил, что Москва не вмешивается во внутренние дела других государств. Кроме того, РФ выступает против того, чтобы кто-либо вмешивался в российские дела.
ЕТ

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