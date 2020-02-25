Российское посольство прокомментировало

Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало обвинения в "российском вмешательстве" в грядущие выборы президента США. В дипмиссии выразили глубокую озабоченность в связи с такими заявлениями.

В посольстве предупредили о вреде подобных обвинений для двусторонних отношений, а также подтвердили готовность обсуждать с властями США важнейшие вопросы информационной безопасности. В дипмиссии также отметили, что особенно поражает то, как миф о "российском вмешательстве" эксплуатируется американскими политическими силами.