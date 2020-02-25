//В мире 13+
Российское посольство прокомментировало "вмешательство в выборы президента США"
25 февраля 2020, 07:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//В мире 13+
25 февраля 2020, 07:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Ульяна Меньшикова
Елена Середа
Виктор Мартынюк
Алексей Надёжин
Игорь Черский
Мария Дегтерева
Игорь Стрелков, бывший министр обороны ДНР, рассказал, какие действия необходимо предпринять, чтобы «прекратить в корне» украинский конфликт. Стрелков процитирован…
В мире
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности начать масштабную военную операцию в Газе, если палестинские группировки не прекратят обстреливать населенные пункты в Израиле.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности начать масштабную военную операцию в Газе, если…
Судья Конституционного суда России Константин Арановский в особом…
Несмотря на постоянные обвинения в наивности со стороны своих западных…
В названии статьи – цитата из нового сборника рассказов Елены Долгопят…
Из последних новостей Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК)…
Эпидемия коронавируса многим потрепала нервы. Не стала исключением…
Москвичи будут по-новому оплачивать электричество: что важно знать
29 февраля 2020 г. закончится очередной, третий по счёту, этап…
Многим читателям – в том числе и тем, кто мало знаком с теоретической…
Приговор районного суда Латвии по делу о крупнейшей трагедии в Риге…
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая встретилась с эвакуированными из Китая согражданами. Она заявляла, что все находящиеся в карантине…
Считающаяся одной из самых полезных и диетических, на деле гречневая каша может оказаться вреднее, чем о ней привыкли думать. Врачи рассказали…
Российский биатлонист Александр Логинов, завоевавший на чемпионате мира золото и бронзу, вернулся из Италии в Россию и сразу направился на свою…
Знаменитый российский музыкант Александр Малинин в день 30-летия со дня свадьбы сделал своей супруге Эмме громкий комплимент. На днях семейная пара…
Ученые составили список самых опасных вирусных заболеваний. Согласно последней информации, данный антирейтинг возглавляет коронавирус нового типа, вспышка которого была…
Утром во вторник, 25 февраля, стало известно, что из жизни ушел самый пожилой мужчина планеты. Согласно последней информации, долгожитель скончался 23 февраля в доме…
Почти все граждане Украины, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess, категорически не желают эвакуироваться на родину. Установлено, что на карантинном…
Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало обвинения в "российском вмешательстве" в грядущие выборы президента США. В дипмиссии выразили глубокую озабоченность в связи…
Синдром Плюшкина – страшная штука. Этот диагноз, как правило, неутешительный как для самого обладателя болезни, так и для всех его окружающих. Очень часто патологическое…
Историческая значимость первого лица в России имеет эпохальное значение: мы говорим об эпохах Екатерины Великой, эпохе Николая Первого, эпохе Сталина, эпохе Брежнева…
В Белграде на российском стенде в рамках проводимой ярмарки туризма была размещена символика Крыма. О своей позиции в отношении принадлежности Крыма МИД Украины сообщило…
В Петербурге работники морга на День защитника отечества организовали корпоратив. В сеть попало видео из ординаторской морга, как девушка в костюме морячки вылезла…
Принцу Гарри и его жене Меган Маркл запретили использовать бренд SussexRoyal, поскольку в его названии есть слово "королевский". Ранее пара планировала использовать бренд…
Молодой человек, очень похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаила, вышел на сцену российского исполнителя в Лондоне под возгласы "русские…
В мире
Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал общество не впадать в панику из-за роста числа заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в соседней Италии. По последним данным…
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что заявления американских разведслужб о "вмешательстве" России в выборы в США абсурдны и нацелены на то…
В Нью-Йорке суд присяжных вынес решение в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна, частично обвинив его в сексуальном насилии. Продюсеру грозит до 25…
Глава украинского кабмина Алексей Гончарук попал в скандал. Один из пранкеров списался с председателем правительства Украины от имени девушки, застрявшей в Ухани. Пранкер…
Немецкие врачи рассказали о всплеске заболеваемости глазным гриппом, который малоизвестен, но при этом весьма опасен. Медики отметили, что лекарства от этой болезни нет,…
Здоровье
Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что рост числа новых случаев коронавируса, "вызывает озабоченность". Вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом…
Корреспондент украинского телеканала Елена Близнякова была замечена в неадекватном состоянии. Инцидент произошел во время организации прямого вещания со студией. Девушке…
Мнение
Для меня Библейские истории то же самое, что и мифы древней Греции. Но если мифы никто не пытается оживить, т.е. доказывать, что это не сказки, а исторические события…
Эксперты проанализировали, кто чаще путешествует за границу и чем отличается подготовка к поездкам у мужчин и женщин. Для исследования были проанализированы данные…
Представитель Совместной следственной группы по делу MH17 прокурор Фред Вестербеке признал, что в его распоряжении есть показания свидетеля запуска ракеты "Бук"…
Страшное ДТП произошло в украинском городе Никополь. Подросток мчался на большой скорости на велосипеде. Колесо угодило в яму, велосипед занесло. Мальчика выбросило…
"Лежачие полицейские" могут быть различных конфигураций: начиная от асфальтированных возвышений и заканчивая пластиковыми, собранными из нескольких фрагментов. Эксперты…
Григорий Лепс похвалился, какой красавицей стала его дочь Ева. 23 февраля дочери артиста исполнилось 18 лет. В день совершеннолетия Евы музыкант опубликовал фото девушки…
Приговор районного суда Латвии по делу о крупнейшей трагедии в Риге подверг в шок латвийцев: реальный срок получил только один человек. Инженер – строитель. С него хотят…
Рейтинги нынешнего президента Украины Владимира Зеленского падают. Если бы голосование проходило в ближайшее время, его поддержали бы лишь 40% жителей страны. В прошлом…
Трагедия произошла на контрольно-пропускном пункте «Марьинка». Там умер пожилой мужчина. Это случилось во время проверки паспорта украинскими пограничниками.
Вместе с началом весны начнется и Великий пост - период, когда православные христиане исключают из своего рациона пищу животного происхождения. Однако такое меню пойдет…
Здоровье
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предупредил о возможной опасности…
Происшествия
В Германии водитель машины "Мерседес" въехал в толпу участников карнавального шествия в городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен). В результате наезда пострадали…
В Киеве заявили, что на следующей неделе освобождённым в рамках обмена пленными в Донбассе будет выплачено по несколько тысяч долларов.
Туристы признались, готовы ли променять путешествия при помощи самолётов на другие виды транспорта ради защиты экологии. Большинство опрошенных готовы отдать предпочтение…
Общество
Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Павел Крашенинников рассказал, как может измениться размер пенсии после принятия…
Руководитель ГИБДД Михаил Черников рассказал о ряде случаев, при которых водитель обязан подчиниться сотруднику Госавтоинспекции и покинуть салон собственного автомобиля…
Уровень доверия к Верховной Раде и правительству Украины снизился наполовину. Украинцы больше не верят своим властям. Таковы результаты опроса одного из киевских…
Польский президент Анджей Дуда обвинил Российскую Федерацию в агрессии в отношении Украины, а также оккупации Крымского полуострова.
Шоу-бизнес
Режиссер Егор Кончаловский в День защитников Отечества, 23 февраля, опубликовал архивное фото. Егор Кончаловский поделился воспоминанием о службе в кавалерийском полку…
В Париже заблокировали полицейский участок после того, как туда пришел китайский турист, чтобы подать жалобу о краже. Подчеркивается, что мужчина внезапно почувствовал…
Общество
В Самаре около 1,5 тысячи человек вышли на акцию против мусорной реформы и перевода скорой помощи в частные руки. Также они потребовали вернуть льготы пенсионерам…
На Украине рассказали, какое будущее может ждать Крым после «возвращения» Киеву. По данному вопросу высказался Ильми Умеров, представитель запрещенной в РФ организации…
Редакция «Аргументы Недели» составила топ лучших парков развлечений мира: 1.Disneyland в Париже Первое место занимает парижский знаменитый Диснейленд. Комплекс парков…
Диетологи рассказали, какой продукт поможет уберечь кишечник от множества опасных заболеваний, а также сбросить вес и привести в порядок холестерин и давление.
Император Японии Нарухито отменил празднование своего юбилея из-за ситуации в стране с коронавирусом. 23 февраля Нарухито исполнилось 60 лет. Но отказался…
Сегодня, 24 февраля, президент Латвии Эгилс Левитс провозгласил закон о роспуске Рижской думы. Это означает, что данный закон вступит в силу 25 февраля.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация считает неприемлемыми слова США о возможности договориться с террористами.
Международная команда экспертов Всемирной организации здравоохранения по расследованию вспышки коронавируса на территории Китая недавно провела ряд исследований…
Шоу-бизнес
Ксения Собчак объяснила скандал с певицей Любой Успенской, которая ушла с ее программы и возмущенно призналась, что в этой телеведущей все мертво. Собчак ответила, что…
Врачи установили, что развитие рака печени может происходить из-за плохой гигиены полости рта. Оказалось, что больные зубы и онкология взаимосвязаны.
90-летняя актриса, звезда фильма "Белорусский вокзал" Нина Ургант уже несколько лет борется с болезнью Паркинсона. Артистка, однако, категорически не желает прибегать…
Артистка Maruv попала в скандал на Украине. Она поздравила всех с 23 февраля. На нее тут же набросилась толпа оголтелых укропатриотов. В ответ певица послала всех куда…
На детском хоккейном турнире за кубок Федерации ПФО в Тольятти произошла драка между игроками двух местных команд «Лада» и «Волгарь». Видеозапись потасовки юных…