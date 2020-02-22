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Дональд Трамп высказался по поводу обвинений во вмешательстве России в выборы в США в 2020 году

, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп высказался по поводу обвинений во вмешательстве России в выборы в США в 2020 году
Берни Сандерс, фото: twitter.com/realdonaldtrump

Президент США Дональд Трамп разоблачил сенатора-демократа Берни Сандерса, призвавшего Россию не вмешиваться в выборы американского президента, которые пройдут в 2020 году. Политик Берни Сандерс, возможный кандидат на участие в президентской гонке в США прокомментировал публикацию в газете The Washington Post о том, что Россия якобы собирается поддержать его избирательную кампанию.

Трамп написал пост по поводу этих слов на своей странице в Twitter. Трамп пишет, что демократы в Конгрессе начинают кампанию по дезинформации, а фейковые новости о том, что Россия симпатизирует Сандерсу, помогут им сместить кандидатуру с выборов. Как отметил Трамп, демократы специально сообщают, что Москва хочет победы Трампа или Сандерса.

Глава Белого дома назвал представителей Демократической партии бездельниками, которые против того, чтобы Сандерс стал кандидатом от них. "Поэтому у него плохие шансы", -оценил Трамп.
"Все опять сфальсифицировано против Берни Сандерса", — подчеркнул он.

ИЧ

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