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США в рамках учений отрепетировали переброску войск на территорию Европы

, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

США в рамках учений отрепетировали переброску войск на территорию Европы
авианосец, pixabay.com
Военно-морские силы США сейчас проводят под названием Atlantic Convoy Ops. Суть учебных маневров заключается в переброске американских войск на территорию Европы через Атлантику.
 
По словам журналистов, учения демонстрируют, что американские военнослужащие способны динамично проецировать силу для мобилизации и развертывания войск в Европе, сообщает Радио Sputnik. В рамках маневров военно-морской флот США проводит операцию по проводке конвоев через воды Атлантики. Во время этого суда прикрывает авианосная ударная группа.
 
В качестве транспорта, перевозящего военную технику, в конвое используются гражданские зафрахтованные суда. На них перевозятся танки, БТР, установки самоходной артиллерии, а также машины поддержки.
ЕТ

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