Китайские журналисты восхищены ответом РФ на провокационные маневры американцев в Черном море

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6 марта 2020, 09:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

морской бинокль, pixabay.com

Китайские журналисты были восхищены действиями России в ответ на провокационные маневры Соединенных Штатов в Черном море. Сотрудники СМИ полагают, что Москва преподала Вашингтону хороший урок.

Американский эсминец "Росс" в конце прошлого года вошел в юго-западную часть Черного моря и приступил к выполнению опасных маневров.

Это было воспринято как провокация, вследствие чего российские военные провели показательные учения, в рамках которых на глазах военных США отработали удар противокорабельных ракетных комплексов по "противнику", передает ФБА "Экономика сегодня" данные китайского издания Sohu. Журналисты считают, что таким образом Россия преподала Соединенным Штатам хороший урок.