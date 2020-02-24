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В Госдуме оценили заход эсминца ВМС США в Черное море

, 11:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Госдуме оценили заход эсминца ВМС США в Черное море
морской бинокль, pixabay.com

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин утром в понедельник, 24 февраля, прокомментировал заход американского эсминца Ross в акваторию Черного моря.

Ранее ВМС США сообщили, что эсминец Ross вошел в Черное море с целью проведения "операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море".

Швыткин отметил, что американская сторона стремится продемонстрировать некую силу, а также приверженность взятым на себя обязательствам по защите Украины и Грузии. По мнению российского политика, в настоящий момент заход корабля ВМС США в акваторию Черного моря является дестабилизирующим фактором в регионе и отнюдь не обеспечивает безопасность, как это преподносят в Вашингтоне. "Мы взяли ситуацию под особый контроль", – добавил депутат.

Юрий Швыткин также заметил, что частота захода американских кораблей в Черное море свидетельствует о "проявлении нездорового интереса США" к российским границам.

ЕТ

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