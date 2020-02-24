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Военные США объяснили заход эсминца "Росс" в Черное море

, 09:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Военные США объяснили заход эсминца
Фото: pixabay.com

В пресс-службе Военно-морских сил Соединенных Штатов назвали причину захода ракетного эсминца «Росс» в акваторию Черного моря в воскресенье, 23 февраля. В ведомстве отметили, что данные действия связаны с проведением «операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море», сообщает kp.ru.

«Эти операции в Черном море имеют решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства», - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, представители ВМС США отметили, что это позволит укрепить отношения с черноморскими партнерами, а также усилить взаимодействие между союзниками по НАТО и «обеспечить безопасность в черноморском регионе в рамках операции "Атлантическая решимость"».

Ранее в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ сообщили, что взяли ситуацию под контроль.

БА

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В пресс-службе Военно-морских сил Соединенных Штатов назвали причину захода ракетного эсминца «Росс» в акваторию Черного…

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