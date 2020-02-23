Американский эсминец зашел в Черное море

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23 февраля 2020, 19:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Стало известно, что в акваторию Черного моря зашел управляемый ракетным оружием «Росс» американский ракетный эсминец. При этом в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ сообщили, что взяли ситуацию под контроль.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО «Росс» ВМС США, зашедшего в 18:30 мск 23 февраля 2020 года в акваторию Черного моря», - уточнили в НЦУО.

Известно, что оснащенный крылатыми ракетами «Томагавк» и системой противоракетной обороны «Иджис» эсминец находится на испанской военной базе в Рота.

Ранее сообщалось, что российские ВКС остановили турецкую колонну в Сирии.