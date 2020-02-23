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СМИ сообщили об остановке ВКС РФ турецкой колонны в Идлибе

, 18:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

СМИ сообщили об остановке ВКС РФ турецкой колонны в Идлибе
сайт Минобороны РФ

СМИ распространили информацию, что самолеты Воздушно-космических сил России остановили турецкую военную колонну в Идлибе. Отмечается, что боевые самолеты якобы не хотели позволить турецкой технике войти в населенный пункт Аль-Бара.

Позже военный источник назвал данное сообщение «фейком».

Ранее начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что Турция перебросила со своей территорию в зону деэскалации многокилометровые колонны боевой техники и грузового транспорта с боеприпасами. При этом он призвал турецкие власти дать возможность мирным жителям Идлиба покинуть зону боевых действий.

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