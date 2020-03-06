США предъявили бизнесмену Олегу Тинькову официальное обвинение, ему грозит до шести лет тюрьмы

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6 марта 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Олег Тиньков, Yorick Jansens/ZUMAPRESS.com

Власти Соединенных Штатов Америки предъявили российскому банкиру Олегу Тинькову официальное обвинение. Согласно последней информации, миллиардеру грозит до шести лет тюремного заключения.

Тинькову запрещено покидать Лондон до суда об экстрадиции в США. Американская сторона обвиняет банкира в предоставлении ложных деклараций и сокрытии доходов на сумму в один миллиард долларов. В Минюсте Соединенных Штатов полагают, что бизнесмен скрыл эти средства при выходе из американского гражданства в 2013-м году.

На момент отказа от гражданства состояние Тинькова превышало миллиард долларов, однако, по версии руководства США, он неверно указал свой годовой доход, намеренно "уменьшил" его в несколько раз и, таким образом, скрыл реальную прибыль от акций. Более того, за пять лет до выхода из гражданства банкир в финансовой декларации заявил, что его состояние достигает лишь 300 тысяч долларов.