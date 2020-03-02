Компания Олега Тинькова подтвердила, что власти США выдали ордер на арест российского бизнесмена

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2 марта 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Forbes

Олег Тиньков, фото: vk.com/olegtinkov

Представители компании Олега Тинькова «Тинькофф» прокомментировали сообщение, опубликованное на сайте Лондонской биржи, о том, что власти США собираются арестовать российского бизнесмена. В компании в понедельник, 2 марта, подтвердили, что в отношении Олега Тинькова выпущен ордер на арест. Налоговые службы США подозревают бизнесмена в неуплате налогов.

В комментарии компании говорится, что разбирательство касается только Олега Тинькова как частного лица и не затрагивает операции входящих в «Тинькофф» компаний, в том числе Тинькофф банка, «Тинькофф страхования» и «Тинькофф мобайл», - сообщает «Forbes».

1 марта о выданном властями США ордере на арест российского бизнесмена первым сообщил британский таблоид Sunday Express без ссылки на источник информации. По данным издания, прокуратура США выдала предварительный ордер на арест бизнесмена, и что он оспаривает экстрадицию в США, и Тиньков выплатил $25,6 млн в качестве залога. А в издании написано, что бизнесмен должен находиться под постоянным наблюдением с помощью специального электронного устройства, ему запрещено после 19 часов и до утра покидать апартаменты в лондонском районе Кенсингтон. По данным Sunday Express, супруга Тинькова купила эту квартиру в прошлом году. Таблоид также пишет, что дело Тинькова рассматривает суд магистрата Вестминстера, который занимается всеми запросами экстрадиции.

У Олега Тинькова до 2013 года было гражданство США. В 2013 году он решил от него отказаться. по сведениям Sunday Express, претензии американской налоговой связаны с декларацией Тинькова о доходах как раз за этот год.

На время слушаний миллиардер останется в Великобритании. Его выпустили под залог.