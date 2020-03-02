Все новости >>

//Общество 13+

Компания Олега Тинькова подтвердила, что власти США выдали ордер на арест российского бизнесмена

, 15:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Forbes

Компания Олега Тинькова подтвердила, что власти США выдали ордер на арест российского бизнесмена
Олег Тиньков, фото: vk.com/olegtinkov

Представители компании Олега Тинькова «Тинькофф» прокомментировали сообщение, опубликованное на сайте Лондонской биржи, о том, что власти США собираются арестовать российского бизнесмена.  В компании в понедельник, 2 марта, подтвердили, что в отношении Олега Тинькова выпущен ордер на арест. Налоговые службы США подозревают бизнесмена в неуплате налогов.

В комментарии компании говорится, что разбирательство касается только Олега Тинькова как частного лица и не затрагивает операции входящих в «Тинькофф» компаний, в том числе Тинькофф банка, «Тинькофф страхования» и «Тинькофф мобайл», - сообщает «Forbes».

1 марта о выданном властями США ордере на арест российского бизнесмена первым сообщил британский таблоид Sunday Express без ссылки на источник информации. По данным издания, прокуратура США выдала предварительный ордер на арест бизнесмена, и что он оспаривает экстрадицию в США, и Тиньков выплатил $25,6 млн в качестве залога. А в издании написано, что бизнесмен должен находиться под постоянным наблюдением с помощью специального электронного устройства, ему запрещено после 19 часов и до утра покидать апартаменты в лондонском районе Кенсингтон. По данным Sunday Express, супруга Тинькова купила эту квартиру в прошлом году. Таблоид также пишет, что дело Тинькова рассматривает суд магистрата Вестминстера, который занимается всеми запросами экстрадиции.

У Олега Тинькова до 2013 года было гражданство США. В 2013 году он решил от него отказаться. по сведениям Sunday Express, претензии американской налоговой связаны с декларацией Тинькова о доходах как раз за этот год.

На время слушаний миллиардер останется в Великобритании. Его выпустили под залог.

ИЧ

//картина дня

В мире

Развал всей Украины после окончательного отделения Донбасса предсказал журналист

Развал всей Украины после окончательного отделения Донбасса предсказал журналист

Окончательное отделение Донбасса от Киева станет прецедентом, который приведет к распаду украинского государства. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад журналист Владимир Синельников.

В Госдуме отреагировали на заявление первого заместителя командующего ВМС Украины Андрея Тарасова о том, в случае боевых действий против России киевские военные смогут предотвратить высадку морского десанта.

В Госдуме отреагировали на заявление первого заместителя командующего ВМС Украины Андрея Тарасова о том, в случае боевых…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания введен в медикаментозную кому в одной из больниц в Сочи. Абхазского политика из Сочи перевозят в Краснодар. Бжания…

Владимир Соловьев посоветовал всем россиянам купить недвижимость за границей. Если, конечно, у них на это хватит денег. Таким образом он ответил на вопрос своей огромной…

Кто ровно 25 лет назад убил Владислава Листьева? Почему он отмахнулся от предупреждения, что его пристрелят как бабочку и принял роковой рекламный контракт на 25…

//новости ан

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал газетную новость о том, что президент РФ Владимир Путин может возглавить списки партии "Единая Россия"…

Сообщается, что ведомство не успело согласовать проект постановления правительства о внедрении с 1 марта в России бесплатного доступа к социально значимым сайтам.

//новости ан

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников считает, что последствия распространения коронавируса для российской экономики будут носить временный характер. Ведомство…

Французские и швейцарские власти дали простой, но действенный совет гражданам: при встрече отказаться от поцелуев и рукопожатий, чтобы избежать распространения нового…

//новости ан

Представители компании Олега Тинькова «Тинькофф» прокомментировали сообщение, опубликованное на сайте Лондонской биржи, о том, что власти США собираются арестовать…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан