Заражение коронавирусом у парламентария подтверждено во Франции

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6 марта 2020, 07:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

анализ крови, pixabay.com

Врачи подтвердили, что депутат французской Национальной ассамблеи (парламента), который ранее был госпитализирован в тяжелом состоянии, заражен коронавирусом. Об этом сообщили в пятницу журналисты.

Ранее стало известно, что 68-летний Жан-Люк Рейцер, представляющий партию "Республиканцы" от региона Эльзас, помещен в отделение интенсивной терапии одной из больниц города Мюлуз с проблемами дыхательных путей.

Подчеркивается, что заражение коронавирусом также выявлено у сотрудника парламентского буфета, который в настоящий момент находится на домашнем карантине.

Количество заболевших коронавирусом во Франции, согласно последним данным, превысило 420. Жертвами заболевания стали семь человек.