Четверо граждан России находятся на вставшем на карантин в США лайнере

Четверо граждан России в настоящий момент находятся на борту круизного лайнера Grand Princess, который ранее встал на карантин у берегов Калифорнии. Пассажиров судна проверяют на коронавирус.

В компании-операторе лайнера Princess Cruises отметили, что все россияне являются членами экипажа. В пресс-службе посольства РФ в Соединенных Штатах в свою очередь сообщили, что дипломаты сейчас ожидают подтверждения данной информации от американских властей.