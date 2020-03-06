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Четверо граждан России находятся на вставшем на карантин в США лайнере

, 07:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Четверо граждан России находятся на вставшем на карантин в США лайнере
обеззараживание помещения, Wang Yuguo/Xinhua
Четверо граждан России в настоящий момент находятся на борту круизного лайнера Grand Princess, который ранее встал на карантин у берегов Калифорнии. Пассажиров судна проверяют на коронавирус.
 
В компании-операторе лайнера Princess Cruises отметили, что все россияне являются членами экипажа. В пресс-службе посольства РФ в Соединенных Штатах в свою очередь сообщили, что дипломаты сейчас ожидают подтверждения данной информации от американских властей.
 
Напомним, ранее в Калифорнии была зафиксирована первая смерть человека от нового типа коронавируса. Не исключено, что он мог заразиться на борту Grand Princess.
ЕТ

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