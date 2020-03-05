Данные фонда криптовалют оказались в свободном доступе в Сети

В Сети в свободном доступе оказалась база данных криптовалютного фонда Trident Crypto Fund. В число входит 266 тысяч пользователей, чьи данные появились в интернете, около 10 тысяч россиян.
В базе данных содержатся имена и фамилии клиентов фонда, их телефоны, страны проживания, IP-адреса, электронные почты и пароли в зашифрованном виде. Специалисты предполагают, что с помощью этой информации злоумышленники могут зайти в личный кабинет пользователей и вывести их криптовалюту.
Утечка данных произошла в конце февраля, к 3 марта больше половины паролей было расшифровано. При этом более 90% пар «логин-пароль» ранее никогда не встречались в интернете.
Ранее сообщалось, что в Сети неизвестные распространяют ложную информацию о коронавирусной инфекции в Москве.