В Сети неизвестные распространяют ложную информацию о коронавирусной инфекции в Москве

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3 марта 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: group-ib.ru

Фото: pixabay.com

Специалисты по Интернет-безопасности заявили, что в социальных сетях и на сайтах появилась недостоверная информация о распространении коронавирусной инфекции в Москве. Отмечается, что вбросы делают в паблики школ, молодых мам и детских садов.

«С помощью технологий графового анализа данных Group-IB был выявлен факт искусственного распространения голосового сообщения. В основном, информационная атака распространяется через боты в ВК, а также разгоняется вбросами в различные группы в мессенджерах», - уточнили эксперты компании Group-IB.

В компании считают, что главной целью подобных действий является «усиление панических настроений среди москвичей». Специалисты отметили, что на 2 марта 2020 года зарегистрировано 9500 постов.

Сейчас ведется поиск исполнителей и заказчиков данной информационной атаки. Эксперты призвали не воспринимать данные из непроверенных и неофициальных источников серьезно.

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