Все новости >>

//Общество 13+

В Сети неизвестные распространяют ложную информацию о коронавирусной инфекции в Москве

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: group-ib.ru

В Сети неизвестные распространяют ложную информацию о коронавирусной инфекции в Москве
Фото: pixabay.com

Специалисты по Интернет-безопасности заявили, что в социальных сетях и на сайтах появилась недостоверная информация о распространении коронавирусной инфекции в Москве. Отмечается, что вбросы делают в паблики школ, молодых мам и детских садов.

«С помощью технологий графового анализа данных Group-IB был выявлен факт искусственного распространения голосового сообщения. В основном, информационная атака распространяется через боты в ВК, а также разгоняется вбросами в различные группы в мессенджерах», - уточнили эксперты компании Group-IB.

В компании считают, что главной целью подобных действий является «усиление панических настроений среди москвичей». Специалисты отметили, что на 2 марта 2020 года зарегистрировано 9500 постов.

Сейчас ведется поиск исполнителей и заказчиков данной информационной атаки. Эксперты призвали не воспринимать данные из непроверенных и неофициальных источников серьезно.

Ранее Давид Беров, первый заболевший коронавирусом в Москве, рассказал о своем  диагнозе. 

БА

//картина дня

В мире

Аналитик раскрыл причины неготовности Турции к полномасштабной войне с Россией

Аналитик раскрыл причины неготовности Турции к полномасштабной войне с Россией

На сегодняшний момент Турция в силу ряду причин не готова к полномасштабному военному конфликту с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения высказал Евгений Сатановский, отечественный востоковед.

В Госдуме отреагировали на заявление первого заместителя командующего ВМС Украины Андрея Тарасова о том,что в случае боевых действий против России киевские военные смогут предотвратить высадку морского десанта.

В Госдуме отреагировали на заявление первого заместителя командующего ВМС Украины Андрея Тарасова о том,что в случае…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Российская модель и экс-возлюбленная рэпера Тимура Юнусова (Тимати) Алена Шишкова поделилась фотографией со своей поклонницей, чем вызвали активное обсуждение в Сети…

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что московские полицейские задержали подозреваемых в краже 20 тонн сливочного масла на сумму более 7,5 млн руб.…

//новости ан

Российская Федерация способна быстро обрушить экономику Турции, если президент страны Реджеп Эрдоган откажется идти на уступки по Сирии. Соответствующую точку зрения…

//новости ан

Число инфицированных коронавирусом продолжает расти и уже превысило 90 тысяч человек. Более 80 тысяч заболевших находятся на материковом Китае. Также вирус бушует в Южной…

//новости ан

В пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что во вторник, 3 марта, пассажирский самолет рейса «Владивосток – Москва» совершил экстренную посадку в Хабаровске…

//новости ан

Известно о задержании оперативниками нескольких сотрудников правоохранительных органов во главе с командиром взвода ДПС в Успенском районе Краснодарского края. Отмечается…

//новости ан

Телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев прокомментировали сожаление однопартийца украинского президента Никиты Потураева о том, что у Украины нет атомной бомбы…