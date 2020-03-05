Сирия пытались сбить самолет ВВС Турции F-16 при помощи системы С-200

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5 марта 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Al-Masdar

фото: истребитель F-16, wikipedia.org

Стало известно, что сирийские подразделения противовоздушной обороны атаковали турецкий истребитель F-16 на северо-западе страны при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200.

В материале сказано, что ракеты были направлены в сторону истребителя ВВС Турции. Однако информации о том, что цель была поражена, не поступало. По предварительным данным, F-16 мог отклониться от атаки и покинуть воздушное пространство Сирии.

Ранее сообщалось, что правительственная армия Сирии объявила о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб. Кроме того, военное командование заявило, что "любые самолеты, нарушившие воздушное пространство, будут восприняты как враждебные и сбиты с целью не допустить выполнения ими задач".