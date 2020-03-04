В крупнейших городах Ирана из-за коронавируса отменили пятничную молитву

Во всех административных центрах иранских провинций официально отменили еженедельную пятничную молитву. Подчеркивается, что данные меры приняты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

Глава совета пятничных имамов страны Али Акбари отметил, что решение отменить молитву на этой неделе было принято на основании рекомендации национального штаба по контролю за распространением коронавируса.

Отметим, что на прошлой неделе проведение молитвы было официально отменено в Тегеране.